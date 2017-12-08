КамАЗ столкнулся с «Окой» и «Тойотой» - пострадал 7-летний мальчик

Днём в четверг, 7 декабря, на перекрёстке улиц Ждамировской и Городенской в Калуге произошла авария с участием трёх машин.

По предварительным данным ГИБДД, водитель КамАЗа врезался в ехавшую впереди «Оку», вылетел на встречку и въехал в «Тойоту Камри».

В аварии пострадал 7-летний мальчик, находившийся в «Оке». У него травма челюсти.

Фото: УГИБДД по Калужской области.