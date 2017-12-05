Стало известно, сколько зданий грозились взорвать в Калуге

Как мы рассказывали, вечером в понедельник, 4 декабря, в Калуге из-за сообщений о бомбе эвакуировали людей из торговых центров и административных зданий.
Всего грозились взорвать в городе 10 объектов. Все сообщения оказались ложными, рассказали нам в УМВД по Калужской области.
Как сообщает полиция, неизвестные действовали по той же схеме, что и в сентябре, когда стала поступать информация о минировании административных, торговых и учебных заведений в Калуге.
По данному факту ведётся проверка.
К слову, 4 декабря подобной атаке подверглась Кубань. В Краснодаре «заминировали» 16 объектов.
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