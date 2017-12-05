Пропавший мужчина найден мёртвым

В субботу, 2 декабря, в Ферзиковском районе обнаружили тело пропавшего 56-летнего мужчины. Напомним, что он ушёл из дома 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, родственники и коллеги пропавшего совместно с полицией организовали поиски. Прочёсывая лес, они нашли тело. Следов насильственной смерти на нём не обнаружено.