Под Калугой пропал 56-летний мужчина

В деревне Аристово Ферзиковского района пропал 56-летний Сергей МИРОНОВ.
Последний раз его видели 20 ноября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните 112 или 88007005452.
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