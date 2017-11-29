Разврат в Сети: 11-летняя школьница разделась на камеру

В Калужской области расследуется уголовное дело о совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
По версии следствия, в октябре школьница переписывалась в социальной сети с неизвестным лицом, по просьбе которого связалась с ним по «Скайпу» и продемонстрировала свое обнаженное тело. Позже интимные снимки калужанки преступник разместил на её странице в соцсети.
После обращения в правоохранительные органы матери девочки, предполагаемого виновника удалось найти. Им оказался 16-летний подросток из Волгограда. В Интернет он выходил под вымышленным именем.
Дома у подозреваемого калужские следователи провели обыск. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.
По уголовной статье «Действия сексуального характера в отношении малолетнего лица» молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
- Во избежание совершения преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних рекомендуем родителям провести беседу с детьми и рассказать им о том, что при общении в социальных сетях, чатах они никогда не могут быть уверенными, с кем общаются, необходимо избегать общения с незнакомцами, не следует выполнять их просьбы, сообщать информацию о себе и своей семье, соглашаться с ними на встречу в реальной жизни, - напоминают в СК.
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