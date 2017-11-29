Пенсионер попал под колёса «Лады»

Днём во вторник, 28 ноября, в Спас-Деменске на улице Советской под колёса «Лады» попал 68-летний мужчина.
Как сообщает управление ГИБДД по Калужской области, пенсионер переходил дорогу по «зебре». За рулём легковушки находилась 32-летняя женщина.
У пострадавшего ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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