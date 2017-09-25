9-летняя девочка пострадала в перевернувшемся авто

Утром в субботу, 23 сентября, на дороге между Тарусой и Серпуховым перевернулся автомобиль Great Wall.
По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель ехал со стороны Тарусы и не справился с управлением.
В иномарке получила травмы 9-летняя девочка. У неё ушиб позвоночника и перелом ноги.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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