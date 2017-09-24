Под Калугой таксист протаранил автобус, в котором ехали 46 человек

Рано утром в субботу, 23 сентября, на 178 километре трассы М3 «Украина» произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки «Фольксваген» одной из московских служб такси.

- По предварительной информации, 43-летний водитель иномарки, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом, - сообщили нам в УМВД по Калужской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте. Два пассажира, находящиеся в данном транспортном средстве, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.

В автобусе находились 46 человек. Один из пассажиров автобуса, мужчина 67 лет, после происшествия самостоятельно обратился к врачам.

Полиция проводит проверку.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.