Под Калугой таксист протаранил автобус, в котором ехали 46 человек

Рано утром в субботу, 23 сентября, на 178 километре трассы М3 «Украина» произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки «Фольксваген» одной из московских служб такси.
- По предварительной информации, 43-летний водитель иномарки, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом, - сообщили нам в УМВД по Калужской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте. Два пассажира, находящиеся в данном транспортном средстве, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.
В автобусе находились 46 человек. Один из пассажиров автобуса, мужчина 67 лет, после происшествия самостоятельно обратился к врачам.
Полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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