Ребёнок пострадал в вылетевшем в кювет BMW

Около 6:50 утра в четверг, 21 сентября, в Спас-Деменском районе съехал в кювет автомобиль «БМВ».

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель не справился с управлением. В машине находился 11-летний мальчик. Его отвезли в районную больницу с ушибами. Сам водитель не пострадал.

Фото: УГИБДД по Калужской области.