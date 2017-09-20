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Родители обвинили физрука в избиении школьника

20.09.2017 10:29 33 1832 Елена Французова
Родители обвинили физрука в избиении школьника

В среду, 20 сентября, в «Народных новостях» наш читатель SERGM сообщил об избиении ученика школы № 2 города Сосенский учителем физкультуры. Инцидент произошёл 15 сентября.

- На уроке физической культуры, проходившем на спортивной площадке возле школы, учитель физической культуры, обращаясь к ученику 6 класса, стал кричать, затем нанес ребенку несколько ударов ногой по телу и толкнул, - пишет он. - От сильного толчка ребенок упал на землю, несколько раз перевернувшись.

По словам нашего читателя, директор школы заявила, что ребенок виноват в случившемся сам, доказательств нанесения телесных повреждений пока нет. Учитель физкультуры уволился по собственному желанию.

- Директор пояснила, что ответственности учитель не понесет и позже по ее просьбе вернется на работу в школу. На все обращения родителей школа подготовит «отписки», - продолжает SERGM. - На собрании с участием родителей ребенка, представителей родительского комитета, учеников, а также директора школы поведение учителя физической культуры пытаются оправдать, ссылаясь на то, что он хотел избежать случайного попадания мяча в ребенка. «Добрый» и положительно характеризующийся учитель избил ученика, опасаясь за здоровье ребенка. Учитывая, какие сейчас дети администрация школы склоняет родителей «доброго» учителя понять и простить.

Родители обратились к судмедэксперту, чтобы подтвердить получение телесных повреждений, а также в полицию. Кроме того, они написали заявления в различные инстанции – от районного отдела образования до уполномоченного по правам ребёнка Калужской области.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, по данному факту проводится проверка.

Директор школы Лариса БАХАЕВА комментировать инцидент отказалась. В районом отделе образования нам не смогли что-либо сообщить, сославшись на то, что в настоящее время начальник отдела находится на совещании в Калуге.

Мы будем следить за развитием событий.


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Тэги: происшествие дети школа лариса бахаева

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