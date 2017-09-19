«Четвёрка» попала под фуру

В Обнинске на трассе М3 «Украина» 18 сентября фура «Рено» врезалась в ВАЗ 21043.

По информации регионального управления ГИБДД, 63-летний водитель большегруза ехал со стороны Калуги, не учёл дистанцию до легковушки и врезался в «четвёрку».

Травмы получил водитель легкового автомобиля. Информация о его состоянии уточняется.

Фото: УГИБДД по Калужской области.