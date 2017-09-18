В перевернувшейся «Девятке» погибли водитель и пассажир

В субботу, 16 сентября, в 16:30 на 7 км автодороги Козельск - Покровск произошло ДТП с погибшими.
- По предварительным данным, 40-летний водитель «девятки», двигаясь со стороны деревни Покровск в направлении Козельска, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги в кювет, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате автомобиль перевернулся.
Погибли два человека - водитель и пассажирка. Данные о погибшей женщине сейчас устанавливаются. Ещё один пассажир- 47-летний мужчина госпитализирован с ушибом грудной клетки и компрессионным переломом позвоночника.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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