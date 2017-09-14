Трое пострадали в массовой аварии на киевской трассе

14.09.2017 15:01 2095

Рано утром в среду, 13 сентября, на автодороге М3 «Украина» произошла авария с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калужской области, 30-летний водитель «Форд Фокус» неправильно рассчитал её и врезался во впереди идущий «Мерседес Бенц». Этот автомобиль в неуправляемом заносе выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Хонда Цивик». Осколками от этого столкновения повредился еще один автомобиль – «Тойота Сиена».

К счастью, все участники ДТП остались живы, но трое человек пострадали. Это водитель «Хонды», водитель «Мерседаса» и её пассажирка.