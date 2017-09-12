Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Среда, 13 сентября
67.39 / 69.59
$ 56.20 / 58.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Семёрка» заставила «Шевроле» сбить пешехода

12.09.2017 10:23 6 1882 Сергей ПЕТРОВ
«Семёрка» заставила «Шевроле» сбить пешехода

Как мы уже писали, в понедельник, 11 сентября, в Обнинске из-за несоблюдения дистанции пострадала инструктор по вождению. В тот же день по той же причине под Малоярославцем пострадала 79-летняя пенсионерка. 

Пожилая женщина переходила трассу А-130 Москва – Малоярославец - Рославль по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбила остановившаяся около «зебры» «Шевроле Авео». Наезд произошел после того, как в зад «Шевроле» въехала «семёрка».

Пенсионерку с диагнозом поверхностная ушибленная рана головы доставили в больницу Малоярославца. Все обстоятельства этой аварии еще устанавливаются, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Калужской области.

Еще одна авария из-за несоблюдения дистанции произошла вечером понедельника. На М3 «Украина» водитель грузовика МАН с полуприцепом врезался в зад «Рено Колеос». Её водителя, женщину 1975 года рождения доставили в районную больницу Боровского района с ушибленной раной левой лобной области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие авария ДТП

Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Хендай» врезался в «Ладу» 08.09.2017 14:53

«Мерседес» вылетел в кювет – пострадала женщина 08.09.2017 12:23

В Калуге 7-летняя девочка пострадала в аварии 08.09.2017 10:54

Грузовик столкнулся с Mitsubishi на Правом берегу 07.09.2017 16:07

«Волга» влетела под грузовик 07.09.2017 14:17

12.09.2017 08:17 1001 5
11.09.2017 13:41 950 9
11.09.2017 12:10 890 11
Все народные новости →

Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 30 сентября, 18:30
Праздник "Осенины"
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория
вс 24 сентября, 15:00
«Как в старой сказке»
Городской Досуговый центр

Концерты

пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 17 сентября, 17:00
«Музыка в старом парке»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 17 сентября, 19:00
Концерт "Серый Кит"
Мажор, бар

Кино

Оно
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Реальная белка 2
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.