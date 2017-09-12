«Семёрка» заставила «Шевроле» сбить пешехода

Как мы уже писали, в понедельник, 11 сентября, в Обнинске из-за несоблюдения дистанции пострадала инструктор по вождению. В тот же день по той же причине под Малоярославцем пострадала 79-летняя пенсионерка.
Пожилая женщина переходила трассу А-130 Москва – Малоярославец - Рославль по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбила остановившаяся около «зебры» «Шевроле Авео». Наезд произошел после того, как в зад «Шевроле» въехала «семёрка».
Пенсионерку с диагнозом поверхностная ушибленная рана головы доставили в больницу Малоярославца. Все обстоятельства этой аварии еще устанавливаются, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Калужской области.
Еще одна авария из-за несоблюдения дистанции произошла вечером понедельника. На М3 «Украина» водитель грузовика МАН с полуприцепом врезался в зад «Рено Колеос». Её водителя, женщину 1975 года рождения доставили в районную больницу Боровского района с ушибленной раной левой лобной области.
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