«Семёрка» заставила «Шевроле» сбить пешехода

Как мы уже писали, в понедельник, 11 сентября, в Обнинске из-за несоблюдения дистанции пострадала инструктор по вождению. В тот же день по той же причине под Малоярославцем пострадала 79-летняя пенсионерка.

Пожилая женщина переходила трассу А-130 Москва – Малоярославец - Рославль по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбила остановившаяся около «зебры» «Шевроле Авео». Наезд произошел после того, как в зад «Шевроле» въехала «семёрка».

Пенсионерку с диагнозом поверхностная ушибленная рана головы доставили в больницу Малоярославца. Все обстоятельства этой аварии еще устанавливаются, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Калужской области.

Еще одна авария из-за несоблюдения дистанции произошла вечером понедельника. На М3 «Украина» водитель грузовика МАН с полуприцепом врезался в зад «Рено Колеос». Её водителя, женщину 1975 года рождения доставили в районную больницу Боровского района с ушибленной раной левой лобной области.