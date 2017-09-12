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Инструктор по вождению пострадала ни за что

12.09.2017 10:11 12 2940
Инструктор по вождению пострадала ни за что

В понедельник, 11 сентября, в Обнинске в аварию попал ученический автомобиль. Как сообщает Управление ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло по причине несоблюдения дистанции водителем БМВ.

Иномарка врезалась в зад «Рено Логан», за рулём которого сидела ученица 1971 года рождения. Водитель не пострадала, а вот её инструктора доставили в БСМП со множественными ушибами. Более точные данные по обстоятельствам аварии и состоянию здоровья пострадавшей ещё устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Схема ДТП: УГИБДД по Калужской области.


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