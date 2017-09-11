Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Вторник, 12 сентября
67.39 / 69.53
$ 56.41 / 58.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

В Козельском районе пропал 47-летний грибник

11.09.2017 17:06 1 739
В Козельском районе пропал 47-летний грибник

В воскресенье, 10 сентября, ушёл за грибами в лес  и до сих пор не вернулся 47-летний Александр КИРИЛЕНКО, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Мужчина проживает в деревне Гранный Холм в Козелськом районе. 

Приметы:

  • Рост - 176-180 см, 
  • Телосложение – плотное, 
  • Глаза – карие, 
  • Волосы -  черные с проседью, по бокам залысины.  
  • Особые приметы – татуировка  на левой руке между указательным и большим пальцем в виде буквы А.

Был одет в черную футболку с рисунком в виде танка, выгоревший военный костюм желтого цвета старого образца. 

С собой у мужчины был полиэтиленовый белый пакет и нож. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 102 или 8 800 700 54 52. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествия лиза алерт

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Фанат заплатил 55 000 за матерные стишки и лишился футбола на 8 месяцев 11.09.2017 12:32

Таксист протаранил автомобиль телекомпании у памятника Чижевскому 30.08.2017 16:55

Полицейские нашли 15-летнюю девушку в Обнинске 30.08.2017 10:45

В Калужской области пропала 15-летняя девочка 29.08.2017 12:12

Скинулись по трёшке: 21 водитель оштрафован за нарушение правил перевозки детей 29.08.2017 11:19

11.09.2017 13:41 583 7
11.09.2017 12:10 547 10
11.09.2017 11:50 508 19
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

вт 12 сентября, 18:30
Праздник "Осенины"
Дом мастеров
сб 16 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 16 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория

Концерты

вт 12 сентября, 19:00
Концерт "Вечер в галерее"
Дом музыки
пт 15 сентября, 19:00
Вечер Progressive classic и «Universal music band»
Дом музыки
сб 16 сентября, 19:00
Концерт "Fjordwalker"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 17 сентября, 17:00
«Музыка в старом парке»
Центральный парк культуры и отдыха

Кино

Оно
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Удача Логана
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.