В Козельском районе пропал 47-летний грибник

11.09.2017 17:06 739

В воскресенье, 10 сентября, ушёл за грибами в лес и до сих пор не вернулся 47-летний Александр КИРИЛЕНКО, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Мужчина проживает в деревне Гранный Холм в Козелськом районе.

Приметы:

Рост - 176-180 см,

Телосложение – плотное,

Глаза – карие,

Волосы - черные с проседью, по бокам залысины.

Особые приметы – татуировка на левой руке между указательным и большим пальцем в виде буквы А.

Был одет в черную футболку с рисунком в виде танка, выгоревший военный костюм желтого цвета старого образца.

С собой у мужчины был полиэтиленовый белый пакет и нож. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 102 или 8 800 700 54 52.