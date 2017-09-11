В Козельском районе пропал 47-летний грибник

В воскресенье, 10 сентября, ушёл за грибами в лес и до сих пор не вернулся 47-летний Александр КИРИЛЕНКО, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Мужчина проживает в деревне Гранный Холм в Козелськом районе.
Приметы:
Был одет в черную футболку с рисунком в виде танка, выгоревший военный костюм желтого цвета старого образца.
С собой у мужчины был полиэтиленовый белый пакет и нож. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 102 или 8 800 700 54 52.
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