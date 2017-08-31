Столкновение авто телекомпании и Яндекс.Такси попало на видео

31.08.2017 13:46 625

Как мы уже писали, в среду, 30 августа, на улице Луначарского рядом с памятником Чижевскому, столкнулись автомобиль калужской телекомпании «Ника ТВ» и Яндекс.Такси. В аварии пострадал таксист.

В четверг, 31 августа, в группе «Калуга.Жесть» соцсети «Вконтакте» появилась запись видеорегистратора, на который попал момент аварии. Администарция группы поделилась им с нашими читателями.

На видео видно, как автомобиль такси едет по встречке и врезается в машину телевизионщиков.