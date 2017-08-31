Столкновение авто телекомпании и Яндекс.Такси попало на видео

Как мы уже писали, в среду, 30 августа, на улице Луначарского рядом с памятником Чижевскому, столкнулись автомобиль калужской телекомпании «Ника ТВ» и Яндекс.Такси. В аварии пострадал таксист.
В четверг, 31 августа, в группе «Калуга.Жесть» соцсети «Вконтакте» появилась запись видеорегистратора, на который попал момент аварии. Администарция группы поделилась им с нашими читателями.
На видео видно, как автомобиль такси едет по встречке и врезается в машину телевизионщиков.
|
В Обнинске «Ниссан» снёс световую опору 31.08.2017 12:40
Десятки нелегалов работали на одной стройке 31.08.2017 08:38
Мотоциклист сломал бедро, не уступив дорогу иномарке 30.08.2017 11:40
За добычу песка без лицензии предприятие оштрафовали на 800 тысяч 29.08.2017 15:45
Легковушка врезалась в «Газель», уходя от столкновения 29.08.2017 14:24
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: