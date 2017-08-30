Таксист протаранил автомобиль телекомпании у памятника Чижевскому

В среду, 30 августа, около 14:00 на перекрёстке улиц Луначарского и Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля калужской телекомпании и Яндекс.Такси.

- По предварительной информации, водитель Datsun on-DO (такси- прим. ред.) выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Partner, - рассказали в городском отделе ГИБДД.

Пострадал предполагаемый виновник аварии. Его доставили в БСМП. Его состояние уточняется.

Фото: Владимир ИВКИН.