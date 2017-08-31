В Обнинске «Ниссан» снёс световую опору

В среду, 30 августа, около 6:35 утра в районе дома № 1 на улице Железнодорожной в Обнинске произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель Nissan Almera, двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Московской, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате ДТП пострадал пассажир Nissan Almera, 35-летняя женщина. Её госпитализировали с: перелом берцовой кости правой ноги и подозрением на сотрясение головного мозга.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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