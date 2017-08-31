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Десятки нелегалов работали на одной стройке

31.08.2017 08:38 0 315
Десятки нелегалов работали на одной стройке

В среду, 30 августа, Управление МВД по Калужской области опубликовала данные проверки стройплощадки в Людиновском районе на предмет нарушения миграционного законодательства.

- На момент проверки иностранные граждане были одеты в рабочую одежду, находились на территории организации и осуществляли различные строительные работы, - поясняют в полиции.

Помимо этого на территории стройки обнаружились приспособленные для жилья рабочих помещения. По итогам рейда полиция составила 77 протоколов, 75 из которых – по факту нарушения правил пребывания и работы в России:
48 – по факту незаконной работы в нашей стране
26– по факту несоответствие заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности (к примеру, при въезде в страну заявлял, что будет обувь чинить, а сам пошёл бетон месить, - прим. ред.)
1 - по факту нарушения режима пребывания

Сейчас устанавливают сотрудников стройфирмы, виновных в нарушениях миграционного законодательства, после чего им, как и предприятию, грозят серьёзные штрафы.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: происшествие нелегалы

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