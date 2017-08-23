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Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины

23.08.2017 14:27 16 1726 Алёна Павлова
Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины

35-летнюю женщину с трехлетней дочкой сбили на Московской улице в районе дома 341 во вторник утром, 22 августа.
 
По предварительным данным, женщина пересекала дорогу в неположенном месте и оказались под колесами минивэна Volkswagen Sharan, сообщает калужское ГИБДД. 

После аварии пешеходов доставили в больницы, но, поскольку обе отделались ушибами, после оказания необходимой помощи их отпустили домой. 

Стоит отметить, что от места ДТП до ближайшего светофора с пешеходным переходом было около 300 метров.  


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Тэги: происшествия авария ДТП

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