Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины

35-летнюю женщину с трехлетней дочкой сбили на Московской улице в районе дома 341 во вторник утром, 22 августа.
По предварительным данным, женщина пересекала дорогу в неположенном месте и оказались под колесами минивэна Volkswagen Sharan, сообщает калужское ГИБДД.
После аварии пешеходов доставили в больницы, но, поскольку обе отделались ушибами, после оказания необходимой помощи их отпустили домой.
Стоит отметить, что от места ДТП до ближайшего светофора с пешеходным переходом было около 300 метров.
|
В перевернувшейся «Ладе » пострадали двое детей 22.08.2017 11:20
Водителей продолжают заставлять отказываться от тонировки 18.08.2017 12:22
9 Мая в Оке нашли тело вокалиста калужской рок-группы 11.05.2017 10:28
В центре Калуги на «зебре» сбили мужчину с 5-летней девочкой 10.05.2017 11:27
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: