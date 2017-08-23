Мама с трёхлетней дочкой попала под колёса машины

35-летнюю женщину с трехлетней дочкой сбили на Московской улице в районе дома 341 во вторник утром, 22 августа.



По предварительным данным, женщина пересекала дорогу в неположенном месте и оказались под колесами минивэна Volkswagen Sharan, сообщает калужское ГИБДД.

После аварии пешеходов доставили в больницы, но, поскольку обе отделались ушибами, после оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Стоит отметить, что от места ДТП до ближайшего светофора с пешеходным переходом было около 300 метров.