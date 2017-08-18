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«Лиза Алерт» срочно набирает добровольцев на поиск грибника

18.08.2017 16:34 4 1048
«Лиза Алерт» срочно набирает добровольцев на поиск грибника

В пятницу, 18 августа, в соцсети «Вконтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал срочное сообщение о наборе добровольцев на поиск пропавшего человека.

Молчанов Николай Николаевич 36 лет  ушёл в лес 16 августа и до сих пор о нём ничего неизвестно. 

- Собираем экипажи. Выезд в 18.30 от ДК КТЗ (со стороны Московской), - говорится в сообщении отряда. - Очень нужны и пешие и водители!

Приметы пропавшего:

  • Рост: 170 см.
  • Размер обуви: 42
  • Телосложение: нормальное
  • Цвет глаз: зелёные
  • Волосы: чёрные

Был одет:

  • черная ветровка,
  • красная футболка,
  • серые шорты,
  • черные шлепки,
  • черные носки

С собой имел зеленый пакет и нож. Особые приметы: усы


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Тэги: происшествие лиза алерт

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