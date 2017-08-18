«Лиза Алерт» срочно набирает добровольцев на поиск грибника

18.08.2017 16:34 1048

В пятницу, 18 августа, в соцсети «Вконтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал срочное сообщение о наборе добровольцев на поиск пропавшего человека.

Молчанов Николай Николаевич 36 лет ушёл в лес 16 августа и до сих пор о нём ничего неизвестно.

- Собираем экипажи. Выезд в 18.30 от ДК КТЗ (со стороны Московской), - говорится в сообщении отряда. - Очень нужны и пешие и водители!

Приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Размер обуви: 42

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: чёрные

Был одет:

черная ветровка,

красная футболка,

серые шорты,

черные шлепки,

черные носки

С собой имел зеленый пакет и нож. Особые приметы: усы