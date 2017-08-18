«Лиза Алерт» срочно набирает добровольцев на поиск грибника

В пятницу, 18 августа, в соцсети «Вконтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал срочное сообщение о наборе добровольцев на поиск пропавшего человека.
Молчанов Николай Николаевич 36 лет ушёл в лес 16 августа и до сих пор о нём ничего неизвестно.
- Собираем экипажи. Выезд в 18.30 от ДК КТЗ (со стороны Московской), - говорится в сообщении отряда. - Очень нужны и пешие и водители!
Приметы пропавшего:
Был одет:
С собой имел зеленый пакет и нож. Особые приметы: усы
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