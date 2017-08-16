«Фольксваген» сбил женщину на переходе

Вечером во вторник, 15 августа, на улице Энгельса в Обнинске под колёса «Фольксваген Пассат» попала 37-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, пешеход пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора, а водитель двигался на красный.

Пострадавшую отвезли в больницу с сотрясением мозга и ушибами.