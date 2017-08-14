«Жигули» вылетели со строящегося моста

В воскресенье, 13 августа, на дороге Калуга – Перемышль в районе Андреевского карьера вылетел со строящегося моста автомобиль ВАЗ 2107.

- Водитель ехал в сторону Калуги, там светофор пропускает одну полосу движения, - написал очевидец в группе «Калуга жесть». - Как он умудрился заехать в рем. зону, непонятно.

По информации дорожной полиции, в ДТП никто не пострадал.