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«Жигули» вылетели со строящегося моста

14.08.2017 15:19 8 1687 Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 13 августа, на дороге Калуга – Перемышль в районе Андреевского карьера вылетел со строящегося моста автомобиль ВАЗ 2107.

- Водитель ехал в сторону Калуги, там светофор пропускает одну полосу движения, - написал очевидец в группе «Калуга жесть». - Как он умудрился заехать в рем. зону, непонятно.

По информации дорожной полиции, в ДТП никто не пострадал.


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Тэги: дтп происшествие

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