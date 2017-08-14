«Жигули» вылетели со строящегося моста

В воскресенье, 13 августа, на дороге Калуга – Перемышль в районе Андреевского карьера вылетел со строящегося моста автомобиль ВАЗ 2107.
- Водитель ехал в сторону Калуги, там светофор пропускает одну полосу движения, - написал очевидец в группе «Калуга жесть». - Как он умудрился заехать в рем. зону, непонятно.
По информации дорожной полиции, в ДТП никто не пострадал.
|
9-летний мальчик сломал позвоночник в аварии «Мерседеса» с фурой 14.08.2017 14:33
Фура протаранила «Мерседес» - пострадали дети 14.08.2017 09:39
В лобовой аварии в Калуге погиб мужчина 12.08.2017 10:53
Грузовик с курицей перевернулся на Киевской трассе 11.08.2017 13:08
Мужчину сбили в Калуге на переходе, водитель скрылся 11.08.2017 11:55
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: