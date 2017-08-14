Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 13 августа, в Калуге на улице Кубяка ушла из дома 14-летняя девушка.

Днём в понедельник поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил, что она найдена. Где провела ночь школьница, не уточняется.