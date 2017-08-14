14-летняя девушка пропала в Калуге

В воскресенье, 13 августа, около 23:20 из дома на улице Кубяка в Калуге ушла 14-летняя Сабина ОМЕЛЬЯНЕНКО. С тех пор она не выходит на связь, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Была одета в чёрные зауженные спортивные брюки, черную футболку сеточкой, чёрные кеды.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.
UPD. Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Калуге.
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