14-летняя девушка пропала в Калуге

В воскресенье, 13 августа, около 23:20 из дома на улице Кубяка в Калуге ушла 14-летняя Сабина ОМЕЛЬЯНЕНКО. С тех пор она не выходит на связь, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 156 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые, чуть ниже плеч.

Была одета в чёрные зауженные спортивные брюки, черную футболку сеточкой, чёрные кеды.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.

UPD. Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Калуге.