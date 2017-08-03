На площади Победы нашли игуану

В четверг, 3 августа, в Калуге на площади Победы была найдена игуана. Молодой человек разместил объявление о своей необычной находке в «ВКонтакте», и владелица вскоре откликнулась.
Девушка нам рассказала, что накануне гуляла с ящерицей на улице Дзержинского в районе дома № 81:
- Я сняла поводок, чтобы взять её поудобнее, а она унеслась от меня. Игуаны быстро бегают, и я её не догнала. Долго искала, но поняла, что не найду.
Уже сегодня ящерица будет дома.
- Я так по ней скучала, - призналась владелица.
Напомним, что это не первый случай, когда игуана сбегает от калужанина. В конце июля игуану искали у парка Циолковского.
Фото: Densil Dvoichnik.
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