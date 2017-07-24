Возле парка Циолковского ищут игуану

В понедельник, 24 июля, в Калуге на улице Телевизионной зоозащитники сняли с дерева змею.
- Это взрослый маисовый полоз, - рассказала нам руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. – Змея уползла от владельца. А ещё в районе парка Циолковского бегает игуана. У нас нет служб, которые занимались бы отловом таких животных. А мы не обязаны отрываться от работы, ловить игуан, змей. Но по доброте душевной это делаем.
Тех, кто обнаружит игуану, просят звонить в «Феникс» по телефону 8 (910) 917 47 54.
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