Появилось видео, как грузовик снёс легковушку во Мстихино

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 2 августа, на подъездной дороге во Мстихино столкнулись грузовик и легковушка. Некоторое время движение в сторону центра Калуги была заблокировано.
Позже на Youtube пользователь Юрий Романов выложил запись с видеорегистратора, на которую попал момент ДТП.
|
«Лада» загорелась после аварии 02.08.2017 12:16
Женщина впала в кому после аварии на Тарутинской 02.08.2017 10:31
Из-за аварии во Мстихино собралась пробка 02.08.2017 09:56
Мотоциклист перевернулся на улице Московской 02.08.2017 08:28
«Додж» подбил «Фольксваген» калужан 01.08.2017 13:53
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: