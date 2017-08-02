Появилось видео, как грузовик снёс легковушку во Мстихино

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 2 августа, на подъездной дороге во Мстихино столкнулись грузовик и легковушка. Некоторое время движение в сторону центра Калуги была заблокировано.

Позже на Youtube пользователь Юрий Романов выложил запись с видеорегистратора, на которую попал момент ДТП.