Из-за аварии во Мстихино собралась пробка

Около 9 утра в среду, 2 августа, во Мстихино на дороге между Калугой и Киевской трассой столкнулись грузовик и легковушка.

Движение в этом месте серьёзно затруднено. По сообщением очевидцев, проехать проблематично при движении в сторону центра города.

Информация о ДТП уточняется.

Фото: «Калуга жесть».