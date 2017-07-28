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Две «Шкоды» столкнулись на улице Карла Либкнехта

28.07.2017 10:29 7 741 Дмитрий Ивьев
Две «Шкоды» столкнулись на улице Карла Либкнехта

Около 10 утра в четверг, 27 июля, на улице Карла Либкнехта в Калуге у дома №13 столкнулись два автомобиля «Шкода».

Оба автомобиля двигались со стороны улицы Московской. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал налево к дому №11. В этот момент в него врезался «Шкода Октавия».

Оба водителя – 31 и 66 лет – обратились за помощью к врачам. У них ушибы.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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