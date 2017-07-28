Две «Шкоды» столкнулись на улице Карла Либкнехта

Около 10 утра в четверг, 27 июля, на улице Карла Либкнехта в Калуге у дома №13 столкнулись два автомобиля «Шкода».

Оба автомобиля двигались со стороны улицы Московской. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал налево к дому №11. В этот момент в него врезался «Шкода Октавия».

Оба водителя – 31 и 66 лет – обратились за помощью к врачам. У них ушибы.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.