Алкоголика осудили за пьяное ДТП

На днях вынесен приговор жителю Думиничского района, который в пьяном виде совершил ДТП за рулём ВАЗ-21099. В аварии пострадали два человека.
При этом, как сообщает в пятницу, 14 июля, прокуратура Калужской области, осужденный состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости». Водительское удостоверение ему не выдавалось.
- Двигаясь по дороге в Думиничском районе, он не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля, создал опасную ситуацию, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет, - подчёркивают в прокуратуре. - В результате ДТП два пассажира получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Виновник осуждён на 2 года в колонии-поселении.
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