Сбивший инспектора автомобиль «Ауди» ехал 100 км/ч

Как мы уже рассказывали, около 4 утра в четверг, 13 июля, на трассе А130 в Малоярославецком районе водитель «Ауди» сбил инспектора ДПС, дежурившего на островке безопасности. Полицейский скончался на месте.

В пятницу калужское региональное управлении Следственного комитета, что за рулём иномарки сидел 32-летний гражданин Беларуси.

- Как пояснил водитель «Ауди», он двигался со скоростью около 100 км/ч и ввиду плохой видимости заехал на островок безопасности, не заметив инспектора ДПС, - отмечают в СК. - Согласно заключению химической экспертизы в крови мужчины алкоголя не обнаружено.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней - 5 лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Калужской области.