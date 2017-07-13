Инспектора ДПС насмерть сбили на калужской трассе

Около 4 утра в четверг, 13 июля, на трассе А130 в Малоярославецком районе погиб сотрудник полиции.

- По предварительным сведениям, водитель 32-летний водитель «Ауди», двигаясь в сторону Малоярославца совершил наезд на инспектора ДПС, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. - В момент происшествия погибший находился в освещенном месте на островке безопасности с соблюдением требований нормативных документов. Форменное обмундирование полицейского имело световозвращающие элементы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней - 5 лет лишения свободы.

- У водителя произведен забор крови и направлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние опьянения, - подчёркивают в полиции. - Видимых признаков опьянения у мужчины нет.

Фото: УМВД по Калужской области.