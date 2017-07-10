На владельца гранаты завели уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика

В Жиздре возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» на пенсионера, которому принадлежала граната. В результате взрыва, напомним, 7 июля погиб 13-летний мальчик. Ещё двое детей попали в больницу.

- В ходе расследования установлено, что пенсионер незаконно хранил боеприпас в гараже, расположенном на территории своего домовладения, куда имели доступ дети, - рассказали нам в СК по Калужской области. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего, с места происшествия изъяты части боеприпаса, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.