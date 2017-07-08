Дети подорвались на гранате, 13-летний мальчик погиб

В пятницу, 7 июля, в Жиздре в результате взрыва гранаты погиб 13-летний мальчик. Ещё один ребёнок, ему 10 лет, с травмами находится в больнице. Об этом нам сообщили в УМВД по Калужской области.
- Группой подростков в хозяйственной постройке, находящейся возле частного дома, была найдена граната времен Великой Отечественной войны, - отмечают в полиции. - Погибший из-за неосторожного обращения привел гранату в действие, в результате чего произошел подрыв.
Сотрудники полиции по горячим следам установили причастность к незаконному хранению взрывчатого боеприпаса 65-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Как сообщают жители Жиздры в соцсетях, подростков, нашедших гранату, было трое. Третий мальчик не пострадал.
Расследование сейчас продолжается.
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