Появилось видео, как «Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, около 2 часов ночи в воскресенье, 9 июля, на улице Кирова в Калуге в районе кинотеатра «Центральный» произошла авария с участием автомобиля «Мицубиси».

Машина двигалась со стороны сквера Мира и на перекрёстке с улице Московской вылетел на встречку, зацепив «Шкоду» и снёся несколько пролетов ограждения. Момент ДТП попал на записи камер системы «Безопасный город».

Никто из людей не пострадал.