«Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова

Около 2 часов ночи в воскресенье, 9 июля, на улице Кирова в Калуге в районе кинотеатра «Центральный» произошла авария с участием автомобиля «Мицубиси».
Автомобиль двигался со стороны сквера Мира и на перекрёстке с улице Московской вылетел на встречку, снёся несколько пролетов ограждения и зацепив «Шкоду», рассказал в «Народных новостях» archi040. По его словам, водитель был пьян.
- В салоне было 4 человека, все целы, - отметил наш читатель. - Я такое последний раз в ГТА видел.
Информацию о том, что в ДТП не было пострадавших, нам подтвердили в ГИБДД.
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