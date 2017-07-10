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«Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова

10.07.2017 11:31 13 1593 Дмитрий Ивьев
«Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова

Около 2 часов ночи в воскресенье, 9 июля, на улице Кирова в Калуге в районе кинотеатра «Центральный» произошла авария с участием автомобиля «Мицубиси».

Автомобиль двигался со стороны сквера Мира и на перекрёстке с улице Московской вылетел на встречку, снёся несколько пролетов ограждения и зацепив «Шкоду», рассказал в «Народных новостях» archi040. По его словам, водитель был пьян.

- В салоне было 4 человека, все целы, - отметил наш читатель. - Я такое последний раз в ГТА видел.

Информацию о том, что в ДТП не было пострадавших, нам подтвердили в ГИБДД.

Продолжение: Появилось видео, как «Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова.


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Тэги: дтп происшествие

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