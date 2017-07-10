Пенсионер забыл про гранату, на которой подорвались дети

Гранату, на которой подорвались подростки в Жиздре, в сарае забыл предыдущий хозяин дома. 65-летний мужчина нашел снаряд времен ВОВ, закинул в сарай и после забыл про него, сообщили нам в понедельник, 10 июля, в пресс-службе полиции.
В результате дом был продан вместе с опасной находкой. Как мы уже сообщали, подростки нашли гранату и случайно взорвали.
По уточненным данным погиб 13-летний мальчик. Пострадали двое — 13 и 10 лет, их жизни ничего не угрожает.
На забывчивого мужчину завели уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.
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