Пенсионер забыл про гранату, на которой подорвались дети

Гранату, на которой подорвались подростки в Жиздре, в сарае забыл предыдущий хозяин дома. 65-летний мужчина нашел снаряд времен ВОВ, закинул в сарай и после забыл про него, сообщили нам в понедельник, 10 июля, в пресс-службе полиции.

В результате дом был продан вместе с опасной находкой. Как мы уже сообщали, подростки нашли гранату и случайно взорвали.

По уточненным данным погиб 13-летний мальчик. Пострадали двое — 13 и 10 лет, их жизни ничего не угрожает.

На забывчивого мужчину завели уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.