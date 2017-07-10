В разбившемся на Правом берегу «БМВ» пострадали 4 человека

Как мы уже рассказывали, в ночь на 8 июля в Калуге на улице Комфортной вылетел с дороги и протаранил забор автомобиль BMW X5.
За рулём авто находился 41-летний мужчина, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. У него черепно-мозговая травма, перелом костей носа, тупая травма живота, множественные переломы ребер, ушибы.
Пострадали также три пассажира: 49-летний мужчина, 39-летняя и 38-летняя женщины.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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