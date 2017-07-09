«БМВ» протаранил ограду на Правом берегу

В ночь на субботу, 8 июля, на улице Комфортной в Калуге не справился с управлением и вылетел с дороги водитель BMW X5. После этого машина врезалась в ограду, установленную вокруг территории экопарка.

Авария произошла около 1:40, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.