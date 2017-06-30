Воры взорвали банкомат в Воротынске

Преступление было совершено в ночь на 28 июня в одном из сетевых супермаркетов Воротынска. Об этом в «Народных новостях» на нашем сайте написал пользователь lekby.
- Вчера ночью в одном из сетевых магазинов Воротынска неизвестные в масках путём подрыва вскрыли банкомат, - сообщил читатель в публикации, которую он назвал «Чикаго отдыхает».
В полиции данную информацию подтвердили.
- Злоумышленников было трое, - рассказали нам в пресс-службе областного УМВД в пятницу, 30 июня. – В помещение супермаркета они попали путём отжатия входной двери. Преступники закачали в банкомат через шланг газ, в результате чего произошёл взрыв и банкомат открылся.
В полицию сообщение о совершённом преступлении поступило примерно через 30-40 минут от сотрудников частного охранного предприятия. Добычей воров стали кассеты с деньгами. Точная сумма похищенного сейчас уточняется. По предварительным сведениям, злодеи украли не менее 250 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено статье «Кража в крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников. Этому должны поспособствовать записи с видеокамер, которые зафиксировали преступление.
Минимальное наказание, которое грозит ворам в случае поимки, – штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; максимальное – в лишение свободы на срок до 6 лет.
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