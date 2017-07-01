Опубликовано видео с ограблением банкомата

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 июня в одном из сетевых супермаркетов Воротынска взорвали банкомат. Полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Момента взрыва на ней нет, но видно, как грабители готовились вскрыть банкомат.

- Злоумышленников было трое, - рассказали нам в пресс-службе областного УМВД. – В помещение супермаркета они попали путём отжатия входной двери. Преступники закачали в банкомат через шланг газ, в результате чего произошёл взрыв и банкомат открылся.

Добычей воров стали кассеты с деньгами. Точная сумма похищенного сейчас уточняется. По предварительным сведениям, злодеи украли не менее 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено статье «Кража в крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Минимальное наказание, которое грозит ворам в случае поимки, – штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; максимальное – в лишение свободы на срок до 6 лет.