Опубликовано видео с ограблением банкомата

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 июня в одном из сетевых супермаркетов Воротынска взорвали банкомат. Полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Момента взрыва на ней нет, но видно, как грабители готовились вскрыть банкомат.
- Злоумышленников было трое, - рассказали нам в пресс-службе областного УМВД. – В помещение супермаркета они попали путём отжатия входной двери. Преступники закачали в банкомат через шланг газ, в результате чего произошёл взрыв и банкомат открылся.
Добычей воров стали кассеты с деньгами. Точная сумма похищенного сейчас уточняется. По предварительным сведениям, злодеи украли не менее 250 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено статье «Кража в крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.
Минимальное наказание, которое грозит ворам в случае поимки, – штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; максимальное – в лишение свободы на срок до 6 лет.
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