В Калуге «Газель» сбила женщину

В среду, 28 июня, около двух часов дня в Калуге в районе дома № 21 по улице Суворова сбили женщину.

- По предварительной информации, водитель «Газели», двигаясь по улице Суворова в сторону улицы Вооружённого Восстания, допустил наезд на пешехода, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Женщина переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая попала в больницу с закрытым переломом правого бедра.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.