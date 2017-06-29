В Калуге «Газель» сбила женщину

В среду, 28 июня, около двух часов дня в Калуге в районе дома № 21 по улице Суворова сбили женщину.
- По предварительной информации, водитель «Газели», двигаясь по улице Суворова в сторону улицы Вооружённого Восстания, допустил наезд на пешехода, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
Женщина переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая попала в больницу с закрытым переломом правого бедра.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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