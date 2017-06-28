Глас народа
Среда, 28 июня
65.70 / 68.10
$ 58.03 / 60.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца

28.06.2017 16:57 1 497 Дмитрий Ивьев
Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца

Как мы уже рассказывали, во вторник, 27 июня, в лесу под Боровском потерялись двое детей – 8 и 9 лет. В управлении МВД по Калужской области нам рассказали подробнее об этом происшествии.

Звонок в службу спасения поступил в 15:30. Отец детей рассказал, что он вместе с ними пошёл в лес. Когда дети устали, он оставил их посидеть на бревне, наказав никуда не уходить, а сам отошёл. Вернувшись через некоторое время, мальчиков мужчина не нашёл. Их телефон не отвечал.

- Отец бросился искать детей, - говорят в полиции. – На дороге он встретил ещё одного человека, позвонили на номер 112. На место тут же были направлены наши сотрудники, МЧС, волонтёры. Чуть позже у детей появилась связь. По телефону им объяснили, что нужно идти на звук сирены. Они рассказали, что ушли в лес искать папу, но направились не в ту сторону.

Нашли ребят около 22:00. Их жизни ничего не угрожает. В УМВД отмечают, что семья благополучная.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

14-летняя девочка пропала в Калуге 28.06.2017 16:11

Двое маленьких детей потерялись в лесу 28.06.2017 12:35

Двухлетний малыш выпал из окна 26.06.2017 12:14

В Калуге 12-летнего мальчика раздавило бетонными плитами 25.06.2017 20:18

Калужских туристов попросили заранее сообщать о своих маршрутах спасателям 21.06.2017 16:56

27.06.2017 19:05 1676 8
27.06.2017 12:46 1006 3
26.06.2017 23:41 956 12
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

чт 29 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 29 июня, 19:00
Концерт "Музыка души"
Филармония
сб 01 июля, 19:00
Концерт Сюзанны Бериван
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга

Кино

Трансформеры: Последний рыцарь
Очень плохие девчонки
Холодное танго
Тачки 3
Новости компаний

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш Сегодня 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш Вчера 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24

Человеческое - Летняя память

drughunter 23 июн 2017 21:16