Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца

Как мы уже рассказывали, во вторник, 27 июня, в лесу под Боровском потерялись двое детей – 8 и 9 лет. В управлении МВД по Калужской области нам рассказали подробнее об этом происшествии.

Звонок в службу спасения поступил в 15:30. Отец детей рассказал, что он вместе с ними пошёл в лес. Когда дети устали, он оставил их посидеть на бревне, наказав никуда не уходить, а сам отошёл. Вернувшись через некоторое время, мальчиков мужчина не нашёл. Их телефон не отвечал.

- Отец бросился искать детей, - говорят в полиции. – На дороге он встретил ещё одного человека, позвонили на номер 112. На место тут же были направлены наши сотрудники, МЧС, волонтёры. Чуть позже у детей появилась связь. По телефону им объяснили, что нужно идти на звук сирены. Они рассказали, что ушли в лес искать папу, но направились не в ту сторону.

Нашли ребят около 22:00. Их жизни ничего не угрожает. В УМВД отмечают, что семья благополучная.