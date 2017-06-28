Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца

Как мы уже рассказывали, во вторник, 27 июня, в лесу под Боровском потерялись двое детей – 8 и 9 лет. В управлении МВД по Калужской области нам рассказали подробнее об этом происшествии.
Звонок в службу спасения поступил в 15:30. Отец детей рассказал, что он вместе с ними пошёл в лес. Когда дети устали, он оставил их посидеть на бревне, наказав никуда не уходить, а сам отошёл. Вернувшись через некоторое время, мальчиков мужчина не нашёл. Их телефон не отвечал.
- Отец бросился искать детей, - говорят в полиции. – На дороге он встретил ещё одного человека, позвонили на номер 112. На место тут же были направлены наши сотрудники, МЧС, волонтёры. Чуть позже у детей появилась связь. По телефону им объяснили, что нужно идти на звук сирены. Они рассказали, что ушли в лес искать папу, но направились не в ту сторону.
Нашли ребят около 22:00. Их жизни ничего не угрожает. В УМВД отмечают, что семья благополучная.
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