Двое маленьких детей потерялись в лесу

Днём во вторник, 27 июня, под Боровском в лесу потерялись двое детей – 8 и 9 лет.
По предварительным данным, они собирали грибы. Был ли со школьниками кто-то из взрослых, сейчас уточняется.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Калуга», детей удалось найти около 22:15. С ними все в порядке.
UPD. Изначально сообщалось, что детям 7 и 8 лет, однако позже полиция уточнила данные.
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