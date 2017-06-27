Начинающий скутерист попал под легковушку

Как мы рассказывали, в понедельник, 26 июня, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе АЗС столкнулись «Фольксваген» и скутер. Во вторник стали известны подробности аварии.

- Водитель мотороллера выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Volkswagen Golf, - сообщила нам группа пропаганды БДД отдела ГИБДД по Калуге.

32-летний водитель мотороллера попал в больницу с переломом бедра.

В дорожной полиции добавляют, что пострадавший только неделю назад приобрёл скутер, стаж вождения у него меньше года.

Фото: ОГИБДД по Калуге.