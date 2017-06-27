Начинающий скутерист попал под легковушку

Как мы рассказывали, в понедельник, 26 июня, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе АЗС столкнулись «Фольксваген» и скутер. Во вторник стали известны подробности аварии.
- Водитель мотороллера выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Volkswagen Golf, - сообщила нам группа пропаганды БДД отдела ГИБДД по Калуге.
32-летний водитель мотороллера попал в больницу с переломом бедра.
В дорожной полиции добавляют, что пострадавший только неделю назад приобрёл скутер, стаж вождения у него меньше года.
Фото: ОГИБДД по Калуге.
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