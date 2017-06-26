Скутериста сбили на Салтыкова-Щедрина

Около 10 утра в понедельник, 26 июня, в улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе АЗС столкнулись легковой «Фольксваген» и скутер.

Пострадавшему на месте оказывали помощь врачи. Пока нет данных о его состоянии.

Дорожная полиция также пока не комментирует данное происшествие. Однако в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец Варвара Шутова написала, что легковушка не пропустила водителя скутера. Точные данные сейчас уточняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.