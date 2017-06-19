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Опасная дистанция: «Лада» влетела под фуру

19.06.2017 16:11 3 1545 Дмитрий Ивьев
Опасная дистанция: «Лада» влетела под фуру

Вечером в воскресенье, 18 июня, в Боровском районе на трассе М3 «Украина» произошла авария с участием «Лады» и большегруза «Мерседес».

По предварительным данным ГИБДД, ехавший со стороны Калуги водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и «догнал» фуру. Самого предполагаемого виновника отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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