Хулиганы сломали сакуру в центре Калуги

В субботу, 17 июня, калужанка Людмила Дорофеева выложила в Facebook скриншоты с записи камеры видеонаблюдения, на которых видно, как компания мужчин сломала ветку искусственной сакуры. По её словам, инцидент на пешеходной зоне между улицами Дзержинского и Достоевского произошёл в ночь на 9 июня.

- Ломали ночью, дружная компания из четырех взрослых мужиков. Дергал и висел самый веселый - пока не оторвал огромную ветку в 3/4 от дерева, - написала Людмила. - Оторвав, потерял интерес, бросил и пошел дальше.

Владельцы дерева уже обратились к участковому полиции. Также они рассчитывают, что кто-то из калужан поможет опознать хулиганов по представленным кадрам. За информацию об этих людях обещано вознаграждение в 10 тысяч рублей.